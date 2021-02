Alemanha lidera índice como a potência mundial mais soft power

A Alemanha ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se a principal superpotência de soft power no mundo, segundo o relatório Global Soft Power Index 2021 divulgado esta quinta-feira, 25 de fevereiro. Portugal mantém a sua posição no 28º lugar do ranking.

A Alemanha mostrou uma classificação de 62,2 pontos num total de 100, com o Japão a ficar em segundo lugar com 60,6 pontos, ficando o Reino Unido em terceiro com 57,9 pontos. Os Estados Unidos caíram para a sexta posição, ficando com 55,9 pontos. O país germânico apresentou um desempenho consistente nas 11 métricas do índice, fixando-se nas primeiras cinco métricas analisadas, conseguindo a classificação mais elevada nos pilares de Relações Internacionais, Administração e Negócios e Comércio.

“Angela Merkel lidera a Alemanha e o continente [europeu] desde 2005 e, apesar das opiniões divergentes sobre a sua liderança no seu próprio país, ela é saudada globalmente pelo público como a líder mais respeitada do mundo”, apontou David Haigh, CEO da Brand Finance, empresa responsável pelo relatório.

“O seu longo mandato ao comando da Nação proporcionou uma forte e estável presença contra o pano de fundo de contrapartes imprevisíveis e erráticas”, continuou. “2021 marca o ano em que a Europa e a Alemanha terão de negociar o vazio significativo, enquanto Merkel se prepara para deixar o cargo de chanceler, quando o seu país e os europeus esperam que a liderança confiável da Alemanha continue enquanto o mundo trabalha para uma recuperação pós-Covid”, admitiu Haigh.

Também a Nova Zelândia melhorou no ranking do Global Soft Power Index 2021, subindo para a 16ª posição, enquanto os EUA foi o que mais caiu.

O Japão é a nação asiática que apresentou o melhor desempenho no índice geral, França ficou na sétima posição, China ficou em oitavo lugar, Rússia em 13º lugar, Itália em 19º lugar e Espanha na 22ª posição.