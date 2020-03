Alemanha monitoriza a ala mais radical da extrema-direita do AfD

O Gabinete para a Proteção da Constituição Alemã (BfV), ou seja os serviços secretos internos, decidiu monitorizar oficialmente Der Flügel (a ala), o grupo mais radical de Alternativa para a Alemanha (AfD), o partido de extrema-direita alemão. “As posições do Der Flügel não são compatíveis com a Lei“, alertou o presidente da BfV, Thomas Haldenwang.

A decisão foi tomada por causa da crescente relevância dos líderes mais extremos da organização, na extensão das redes que se entrelaçam com outros grupos de extrema-direita e no uso de um discurso étnico, islamofóbico e anti-semita, contrário aos valores constitucionais, que se espalham entre os grupos.

A decisão é um golpe para o primeiro partido da oposição no Bundestag alemão, o AfD, que entrou pela primeira vez no Parlamento alemão após as eleições de 2017 com 12,6% dos votos e 92 deputados. A inclusão de uma secção do AfD na lista de grupos sob vigilância também envia uma mensagem de alerta aos eleitores mais moderados do partido de extrema-direita.

Os serviços secretos internos já consideravam o Der Flügel suspeito. Agora, após mais de um ano de análise e observação, o grupo é oficialmente colocado sob vigilância, o que facilita, por exemplo, escutas telefónicas ou o uso de agentes infiltrados. “A observação mostrou que as indicações identificadas em 2019 contra a ordem livre e democrática aumentaram”, asseguram os serviços secretos em comunicado. “Hoje, sabemos que as democracias podem fracassar quando seus inimigos as destroem por dentro”, disse Haldenwang à imprensa.

O Der Flügel é um movimento dentro do AfD, em torno do qual gravitam as figuras mais extremas e controversas da extrema-direita alemã. Björn Höcke, líder do AfD na Turíngia, é o chefe mais visível de um grupo que passou das margens do partido para ser uma força central no AfD. Isso foi possível em parte graças ao enorme apoio que o AfD recebeu nas eleições do ano passado na Alemanha Oriental, reduto do Der Flügel. Não há registo oficial de membros do grupo, mas os serviços secretos estimam que tenha até sete mil, dos 35 mil militantes do AfD.

Höcke é um político carismático e conhecido por seus discursos nos quais brinca com palavras para contornar a negação do Holocausto. As suas intervenções também pedem uma revolta contra o multiculturalismo, que segundo Höcke equivale a “multicrime”. As suas posições são tão extremas que criaram uma profunda divisão na formação de extrema-direita, onde a chamada corrente moderada teme que a ascensão dos extremistas acabe fraturando o partido.

O AfD condenou uma decisão que atribuí a motivações políticas. “Com a nota, o Gabinete para a Proteção da Constituição tenta desesperadamente estigmatizar politicamente o maior partido da oposição no Bundestag”, disse o porta-voz e co-líder da AfD, Jörg Meuthen.