Alemanha: pais que não vacinem filhos arriscam multa de 2.500 euros e perda da guarda

Os pais na Alemanha que não vacinem os filhos contra o sarampo podem sofrer multas de até 2.500 euros. A medida tem como objetivo combater os movimentos anti-vacina e que estão a provocar um aumento dos surtos de sarampo por toda a Europa.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, garantiu que está a elaborar um projeto de lei para obrigar os pais a vacinar os seus filhos contra o sarampo, noticiou a rádio espanhola ‘Cadena Ser”. O ministro explicou que, caso os pais tomem a decisão de não avançar com a vacinação obrigatória, serão alvos de multa e a guarda da criança será retirada.

A iniciativa de Spahn chegou na altura em que a Alemanha está a debater se a vacinação contra o sarampo deveria ter carácter obrigatório. “Quero erradicar o sarampo”, afirmou. “Qualquer criança que vá para o colégio deve estar vacinada”, explicou o ministro, depois de garantir que os progenitores teriam de comprovar que os filhos foram alvos da vacina em questão.

O ministro adiantou ainda que os pais que não vacinem os filhos, podem ser alvo de uma multa que pode ascender aos 2.500 euros. Spahn considerou que as suas medidas têm os apoios necessários para entrarem em vigor. No entanto, o ministro salientou que as crianças que não podem ser vacinadas, por razões médicas, devem apresentar o certificado correspondente. “O objetivo não é impor sanções. O objetivo é, se possível, que todos estejam vacinados”.

De acordo com o responsável pela pasta da Saúde, as campanhas anuais de consciencialização não corresponderam ao desejado pelo Governo, e que a solução passa por torná-la obrigatória. Spahn deu o exemplo da vacina contra a varicela e que devido a ela foi possível erradicar o vírus da Alemanha. “Hoje ninguém fica doente por varicela, ou morre. E é isso que pretendemos fazer com o sarampo”, defendeu.

Em 2016, tinha sido anunciado que Portugal conseguiu erradicar o sarampo, mas no ano seguinte uma jovem de 17 anos perdeu a vida devido à mesma doença. A jovem não estava vacinada por, em criança, ter apresentado uma reação alérgica.

No início deste ano foram confirmadas 72 casos mortais em toda a Europa, e os Estados Unidos da América estão a enfrentar o pior caso de sarampo em mais de 25 anos, com 764 casos já confirmados.