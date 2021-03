Alemanha quer desconfinar a partir de segunda-feira

A Alemanha já planeia terminar com algumas restrições do confinamento a partir da próxima semana, de acordo com os planos preliminares a serem discutidos pelos líderes do governo na quarta-feira, dia 3 de março, à medida que a frustração pública com os confinamentos e a pressão para resgatar a economia ganham forma, segundo a “Reuters”.

A flexibilização das medidas será provisória, uma vez que, embora meses de confinamento tenham reduzido as taxas de infeção e mortalidade, os novos casos diários começaram a aumentar novamente nos últimos dias devido às novas variantes mais contagiosas do vírus.

A chanceler alemã, Angela Merkel, deverá abordar as opções de confinamento e flexibilização com os 16 chefes de governo estaduais amanhã, naquele que é o país mais populoso da Europa que já atingiu os 2,4 milhões de infetados.

A minuta do documento, consultada pela “Reuters”, afirma que a partir de 8 de março no máximo cinco pessoas de dois domicílios, excluindo crianças menores de 14 anos, poderão encontrar-se.

Armin Laschet, líder dos democratas-cristãos de Merkel e presidente do maior estado da Alemanha, disse que deveria ser possível concordar em flexibilizar as regras com base numa estratégia de mais testes à Covid-19 e processos de vacinação mais rápidos.

O número de casos confirmados aumentou em 3.943 para 2.451.011 esta terça-feira, dia 2 de março, enquanto o número de mortos relatados aumentou em 358 para 70.463. O número de casos por 100 mil pessoas nos últimos sete dias caiu ligeiramente para 65,7 de 65,8 no dia anterior.

Restaurantes, bares e locais de entretenimento na Alemanha estão fechados desde o início de novembro. Um confinamento mais rígido em meados de dezembro forçou o encerramento de lojas, serviços e escolas “não essenciais”. Fábricas e escritórios permaneceram abertos.

Floristas e livrarias, centros de jardinagem, estúdios de tatuagem e manicure, assim como salões de massagens também poderão reabrir no dia 8 de março, de acordo com o documento.

Com a aproximação da Páscoa, o documento também apela aos alemães para evitarem viagens domésticas e internacionais. Acrescenta, no entanto, que serão permitidas visitas limitadas a parentes durante o período festivo.