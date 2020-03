Alemão de 33 anos foi o primeiro infetado com coronavírus na Europa

Um homem de nacionalidade alemã terá sido o primeiro caso de infeção com coronavírus na Europa. O paciente sentiu os primeiros sintomas a 24 de janeiro de 2020, segundo uma investigação do New England Journal of Medicine.

Além de ter identificado o primeiro caso, os autores do artigo também colocam a hipótese do coronavírus poder estar ser transmitido durante o período de incubação, isto é, apesar de o portador não ter sintomas, pode estar a infetar outras pessoas.

A publicação descreve o paciente como um homem de negócios alemão de 33 anos, saudável. A 24 de janeiro, ficou doente com a garganta infetada, arrepios e mialgias. A 25 de janeiro, registou uma febre de 39,1 graus centígrados, a par de tosse. No final do dia 26 de janeiro, já se sentia melhor, tendo regressado ao trabalho a 27 de janeiro.

Antes dos sintomas, o paciente teve reuniões de negócios com uma cidadã chinesa na sede da sua empresa perto de Munique, nos dias 20 e 21 de janeiro. A cidadã chinesa, residente em Xangai, visitou a Alemanha entre os dias 19 e 22 de janeiro. Durante a sua estadia, não registou sintomas, mas ficou doente durante o voo de regresso à China. A 26 de janeiro, os testes realizados na China confirmaram a infeção com coronavírus.

O número de casos com origem na China e que infetaram doentes noutros países está a aumentar. Os autores do artigo apontam que a transmissão do coronavírus neste caso teve lugar sem o portador mostrar sintomas.

“Estamos a relatar um caso de infeção de Covid-19 fora da Ásia em que a transmissão aparentemente ocorreu durante o período de incubação”, segundo o New England Journal of Medicine.

“Este caso de Covid-19 foi diagnostico na Alemanha e transmitido fora da Ásia. Contudo, é notável que a infeção parece ter sido transmitida durante o período de incubação do paciente em que a doença foi breve e não específica”, pode-se ler no artigo.

Depois da cidadã chinesa ter informado a sua empresa a 27 de janeiro da sua doença, a investigação sobre os contactos começou. O cidadão alemão deslocou-se ao centro de Doenças Tropicais e Doenças Infeciosas em Munique. Apesar de não ter sintomas, e sem historial de ter viajado recentemente, os testes ao coronavírus deram positivo.

Outros três trabalhadores da empresa alemã também foram diagnosticados com coronavírus, por terem tido contacto ou com o primeiro paciente europeu ou com a cidadã chinesa. Todos os diagnosticados na Alemanha foram submetidos a isolamento numa unidade médica.

“Até agora, nenhum dos quatro pacientes confirmados mostrou sinais de uma doença clínica grave”, escrevem os autores do artigo.