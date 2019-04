Aleste regressa à Madeira com ambição de se afirmar no panorama europeu da música alternativa

O Aleste vai regressar à Madeira entre 24 e 26 de março, passando pelo Largo do Socorro, o Complexo Balnear da Barreirinha e pelo Castanheiro Boutique Hotel.

O programa do Aleste contempla um roteiro de ponchas e concerto no Largo do Socorro, a 24 de maio, mais um concerto com Norberto Lobo, Lena D’Água e Selma Uamusse, a 25 de maio, na Barreirinha, e um sunset de encerramento, marcado para 26 de maio, no Castanheiro Boutique Hotel.

“Acreditámos que o Funchal e a Madeira têm capacidade para acolher eventos que sejam diferenciadores daquilo que nós habitualmente vemos e ouvimos”, disse Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, durante a apresentação do evento. Para o autarca o Funchal faz hoje parte da “rota dos excelentes festivais alternativos” que existem por essa Europa fora.

“Digo-o sem presunção e arrogância, à luz de tudo o que já experienciei no festival, e igualmente do cartaz que apresentamos hoje e que nos continua dar essa garantia”, salientou.