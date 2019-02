Algarve e Grande Lisboa entre as regiões europeias onde o emprego mais cresceu em 2017

As regiões do Algarve e da Grande Lisboa estão entre as nove regiões da União Europeia onde o emprego mais cresceu em 2017, segundo dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira. No Algarve, o crescimento de emprego foi de 5,3% – a segunda maior percentagem em toda a UE. Já na Grande Lisboa o emprego avançou 4,1% surgindo na sétima posição das regiões europeias que mais criaram emprego.

A União Europeia está dividida em 253 regiões, sendo que 90% delas viram o número de pessoas empregadas crescer em 2017. Os maiores crescimentos verificaram-se na região de Maiote, em França (7,7%), seguida pelas regiões de Malta, Algarve e Boémia Central, em República Checa, (as três com crescimento de 5,3%). A região da Grande Lisboa está no terceiro grupo de regiões onde o emprego mais cresceu, em 2017, a par da região Sul Central da Bulgária (4,1%).

Além destas, o Eurostat fez saber que em 19 regiões da UE, o crescimento do emprego excedeu os 3%.

O gabinete de estudos da União Europeia diz que, em 2017, apenas 26 regiões viram os números do emprego caírem e que duas regiões estagnaram.

Entre as 26 regiões que, por oposição, decresceram na criação de emprego observaram-se os casos mais significativos de Basilicata, em Itália, (-2,7%), seguida de Cumbria, no Reino Unido (-2,4%), das regiões Central e Oeste da Lituânia (-2,1%), South Yorkshire, no Reino Unido (-2%) e Ligúria, em Itália (-1,9%).