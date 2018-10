Alívio em Itália e na China leva Wall Street a abrir com ganhos

As principais bolsas norte-americanas começaram a sessão com ganhos, numa semana em que os resultados empresariais vão marcar as negociações. A impulsionar o sentimento está a subida das ações a nível global devido às indicações de estímulos económicos na China e ao alívio das tensões relacionadas com a dívida de Itália.

O índice benchmark de Shanghai subiu mais de 4% – o melhor registo desde março 2016 – depois de a China ter prometido estímulos para estabilizar a economia e limitar os impactos da guerra comercial. Por outro lado, Itália manteve a meta de um défice de 2,4% no próximo ano, mas garantiu que não irá abandonar a União Europeia e irá intervir caso haja risco de derrapagem orçamental.

“Em qualquer altura que os mercados europeus ou asiáticos transacionam em alta na altura da abertura [de Wall Street], tendemos para uma abertura positiva”, referiu Randy Frederick, vice-presidente de trading e derivados da Charles Schwab, em declarações à agência Reuters.

O índice industrial Dow Jones abriu a subir 0,33% para 25.482,51 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganha 0,39% para 2.778,58 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,58% para 7.492,40 pontos.

A semana vai ficar marcada por uma série de resultados empresariais, incluindo de gigantes tecnológicas como a Microsoft, Alphabet e Amazon. A estimativa da Reuters é que os lucros das empresas do S&P 500 avancem 22% no terceiro trimestre do ano face ao período homólogo.

Frederick sublinhou que as bolsas norte-americanas estão também a ser impulsionadas pelo anúncio da administração liderada por Donald Trump de que estará a considerar um corte nos impostos às famílias de classe média. “Espero alguns ganhos hoje, mas o resto desta semana vai ser volátil, como vimos na semana passada”, acrescentou.

No mercado cambial, a divisa norte-americana aprecia-se 0,28% contra o euro para 1,1482 dólares, 0,73% contra a libra para 1,2981 dólares e 0,22% face à par japonesa para 112,80 ienes. A yield das Treasuries a 10 anos recua 0,76 pontos base para 3,1845%.