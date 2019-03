Allfunds compra a plataforma de fundos nórdica NFM,

A Allfunds, a plataforma institucional de fundos líder na Europa, anunciou a aquisição da Nordic Fund Market (NFM), propriedade da Nasdaq. A operação encontra-se agora sujeita às aprovações dos reguladores e espera-se que termine no segundo trimestre de 2019, refere o site espcializado Funds People.

Allfunds conta com mais de 500 profissionais em 10 países e oferece os seus serviços a mais de 700 clientes de 50 países, dando acesso a mais de 77.000 ISIN de 1.475 gestoras. Intermedeia 370.000 milhões de euros.

Com esta compra a Allfunds reforçará a sua presença local na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e nos países bálticos.

A Allfunds tem acordos de distribuição com mais de 20 entidades nos países nórdicos, “depois de ter crescido fortemente nos últimos anos à medida que os distribuidores de fundos locais foram externalizando cada vez mais os serviços de distribuição de fundos para plataformas que oferecem um serviço global como a Allfunds”, refere a Funds Peolple. Com esta operação, a Allfunds aumentará em 50% o seu negócio na região.

Com esta aquisição, “os clientes da NFM beneficiarão da oferta global da Allfunds, que cobre todo o ciclo de distribuição de fundos, com soluções de análise independente, reg-tech e assessoria para ajudar os distribuidores a transformar a sua proposta atual nas necessidades digitais atuais”.

Para Juan Alcaraz, CEO da Allfunds, citado pela Funds People. “esta é uma excelente oportunidade para que os dois principais players financeiros e de tecnologia se comprometam a proporcionar soluções inovadoras que aproveitem os desafios atuais e futuros do mercado”.

A All Funds vai incorporar o negócio e a infraestrutura da NFM na sua plataforma ao mesmo tempo que ajuda as entidades nórdicas a cumprir as suas ambições de proporcionar uma oferta de serviços de fundos número um na região.

“Os países nórdicos, e em particular a Suécia, são uma parte fundamental da nossa estratégia e estou muito satisfeito porque com a aquisição da NFM podemos proporcionar aos nossos clientes a oferta mais completa do mercado”, diz CEO.

Mattias Hammarqvist, CEO da Nasdaq Broker Services, menciona na mesma notícia que “estamos seguros de que a integração da NFM na plataforma de fundos líder Allfunds é a melhor forma de desenvolver ainda mais a proposta de valor para os nossos clientes, assim como o ecossistema de fundos mais amplo na região. Desde o seu lançamento em 2010, a NFM tornou-se num dos serviços de fundos líder da região e acreditamos que a Allfunds está perfeitamente posicionada para aumentar ainda mais este sucesso”.