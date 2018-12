Allianz compromete-se a ser 100% renovável até 2023

O Grupo Allianz juntou-se ao movimento RE100, uma iniciativa global liderada pelo The Climate Group, que reúne mais de 150 empresas comprometidas à utilização de energia elétrica 100% procedente de fontes renováveis. Assim, a seguradora alemã compromete-se a ser 100% renovável até 2023, revelou a empresa em comunicado esta quinta-feira.

Em maio deste ano, a Allianz comprometeu-se em reduzir a sua pegada de carbono a longo prazo, em linha com a sua estratégia de sustentabilidade. O grupo alemão compromete-se a utilizar apenas energia proveniente de fontes renováveis, até 2023, nos mais de 70 países onde atua.

Do mesmo modo, a Allianz pretende também a reduzir as emissões de carbono em 30%, por funcionário, até 2020, em comparação com os parâmetros de 2010.

A multinacional já investiu mais de 5,6 mil milhões de euros em energias renováveis, construiu 81 parques eólicos e sete parques solares na Europa e nos Estados Unidos. No ano passado a Allianz disponibilizou mais de 165 produtos com valor ecológico e social significativos, o que gerou receitas de 1,2 mil milhões de euros.