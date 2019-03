Almada tem 30 mil euros para o orçamento participativo jovem. Candidaturas abertas até maio

A partir desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Almada tem aberto um programa de orçamento participativo jovem, denominado por OPJAlmada, para jovens, escolas e associações que trabalham com a juventude submeterem propostas de “soluções e prioridades” para o concelho da Margem Sul do Tejo. “Há trinta mil euros disponíveis para concretizar as boas ideias para o concelho”, fez saber a autarquia em comunicado na quarta-feira.

“Promover o diálogo entre jovens” e “incentivar à participação cívica” para identificação de problemas e soluções na região almadense é o grande objetivo da Câmara de Almada.

Elegíveis para submeterem propostas ao abrigo do OPJAlmada estão os jovens entre os 16 e os 35 anos idade, residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de Almada.

As propostas podem ser entregues a partir desta quinta-feira, 28 de março, até ao dia 28 de maio, presencialmente nas Casas Municipais da Juventude de Cacilhas (Ponto de Encontro) e no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, em Laranjeiro. Também está disponível um formulário online.

Hoje, há lugar no Forum Municipal Romeu Correio, em Almada, uma sessão de lançamento a partir das 15h.