Alphabet arrasta Nasdaq no dia de apresentação dos resultados da Apple

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque encerraram a sessão desta terça-feira sem tendência definida. Depois dos máximos históricos alcançados na segunda-feira, o tecnológico Nasdaq contraiu, penalizado pela queda da Alphabet, dona da Google.

O S&P 500 subiu 0,10%, para 2.946,08 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 0,73%, para 7.781, 46 pontos; e o industrial Dow Jones avançou 0,14%, para 26.952,50 pontos.

A Alphabet perdeu 7,50% para 1.198,96 dólares depois de ter apresentado resultados abaixo das estimativas. No primeiro trimestre do ano, os lucros da empresa tombaram 30%, em termos homólogos, para 6.657 milhões de dólares.

O mercado espera agora pela apresentação dos resultados do segundo trimestre da Apple, que serão divulgados após o fecho da sessão.

Destaque positivo para o conglomerado industrial e financeiro da General Electric, cujos resultados superaram as expectativas. Os títulos da empresa acumularam ganhos de 4,43%, para 10,17 dólares.

Nota para o início da reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana. Os investidores esperam por novos sinais sobre o futuro do rumo da política monetária da maior economia mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar a Fed para que começasse a baixar as taxas de juro, de forma que os EUA cresçam ao mesmo ritmo que a China.

Noutros assuntos, Trum pediu ao Deutsche Bank e à Capital One que não entregassem os seus registos financeiros ao Congresso.

Nas negociações comerciais com a China, o representa norte-americano, Robert Lighthizer, viaja para Pequim, a capital chinesa, com o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, para mais uma ronda negocial.

Nas matérias-primas, o Brent, referência para o mercado europeu, sobe 1,05%, para 72,80 dólares, e o West Texas Intermediate avança 0,52%, para 63,83 dólares.