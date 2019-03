Alterações climáticas aumentam a turbulência nos voos

As alterações climáticas podem ser responsáveis pelo aumento da turbulência severa nos voos, conclui um estudo recente da Universidade de Reading, no Reino Unido.

Segundo os dados publicados, a agitação aérea é responsável por prejuízos na ordem dos 177 milhões de euros nas transportadoras norte-americanas, sendo que os danos nas aeronaves, as lesões nos passageiros e na tripulação e os atrasos no voos são as principais consequências deste problema.

Os investigadores ingleses analisaram o comportamentos dos voos e da atmosfera futura, combinando dados sobre o tráfego aéreo e as condições climáticas previstas, através de avançados sistemas de simulação, e chegaram a conclusões alarmantes: entre 2050 e 2080, a turbulência aérea deverá aumentar 181% sobre o Atlântico Norte, 161% sobre a Europa, 113% sobre a América do Norte, 92% sobre o Pacífico Norte e 64% sobre a Ásia.

Prevê-se que as alterações climáticas mexam com a temperatura global e fortaleçam a instabilidade do vento, efeitos que se vão manifestar de forma severa na agitação aérea futura, segundo cita a CNBC.