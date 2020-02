Altice inaugura loja de proximidade na Madeira

A Altice inaugurou uma nova loja MEO, com um conceito de proximidade, no Madeira Shopping, na Madeira. O estabelecimento não possui barreiras físicas no atendimento e é orientada para a experimentação, refere a empresa de telecomunicações.

A empresa diz ainda que se trata de um espaço com “70m² totalmente despidos de montras, amplo e sem balcões promove um atendimento mais próximo e emocional”, composto por seis posições de atendimentos com 18 profissionais especialidades.

“Caracterizada por uma componente eminentemente tecnológica, a nova loja comporta suportes digitais de última geração para divulgação e promoção de campanhas de comunicação do MEO, em linha com as mais avançadas tendências de comunicação do setor das telecomunicações a nível internacional”, diz a Altice sobre a loja que ficará instalada no Madeira Shopping.