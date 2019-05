Altice inaugura segunda cabine de leitura na Escola Horácio Bento de Gouveia

A Altice inaugurou, na passada terça-feira, a segunda cabine de leitura na Região, de forma a promover a leitura como ferramenta de cidadania cultural. A cabine foi instalada na Escola Horácio Bento de Gouveia, sendo que a primeira foi na Ponta do Sol, em 2016.

As cabines de leitura nascem a partir de antigas cabines telefónicas, que se transformam em autênticas bibliotecas comunitárias, permitindo materializar uma iniciativa de promoção de leitura pela integração de um conjunto de livros.

A sessão de inauguração contou com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, que realçou o facto de esta ser uma “importante oportunidade que a escola proporciona aos sues alunos, primeiro porque mantém a memória de algo que realmente já não faz sentido no nosso dia-a-dia, que é uma cabine telefónica, e segundo porque possibilita a partilha de momentos com um amigo, que é o livro”.

Além do Secretário Regional, esteve também presente o Presidente Executivo da Altice, Alexandre Fonseca, que salientou que “esta é uma das iniciativas mais marcantes da nossa estratégia de intervenção social: a inauguração destas cabines de leitura, as mais pequenas bibliotecas do mundo”, sublinhando que esta está dentro de uma escola.