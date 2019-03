Altice junta-se à APAV contra a violência doméstica

Na semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a Altice Portugal reforça a pareceria que tem com a APAV, através da Fundação Altice, lançando uma campanha de sensibilização e uma linha de apoio à vítima de violência doméstica, esta quarta-feira.

“Esta é uma nova forma de fazer intervenção social neste país”, afirmou o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, durante a apresentação da nova linha de apoio à vítima e da campanha de sensibilização, que decorreu na sede da empresa de telecomunicações, em Lisboa.

A linha de apoio está disponível nos dias úteis, desde as 9h às 21h, bastando ligar apenas para o116 006. A chamada é gratuita e a partir de sexta-feira, 8 de março, é lançada em todas as plataformas da Meo, a campanha “Não Fique À Espera” (com a hashtag #NãoFiqueÀEspera).

A campanha de sensibilização consiste num vídeo publicitário e na disponibilização de um waiting ring (toque de espera) com dois casos reais de vítimas de violência doméstica a relatar a sua experiência, enquanto quem liga espera que a chamada seja atendia. Por cada ativação deste e waiting ring (SMS gratuito com “FRANCISCA” OU “ANGELA” para o 12 250), a MEO doa um euro à APAV.

A campanha vai estar ativa até ao final do mês de março, sendo que todos os trabalhadores vão estar no atendimento ao cliente das lojas Meo vestidos com uma t-shirt branca onde se pode ler “#NãoFiqueÀEspera – Não à Violência Doméstica”.