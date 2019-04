Altice Portugal lança projeto piloto ‘100% fibra’ em seis municípios

A Altice Portugal vai iniciar em 30 de junho o projeto piloto “100% Fibra” em freguesias de seis municípios, fez saber a empresa liderada por Alexandre Fonseca esta terça-feira, 30 de abril.

Os concelhos de Beja, Cartaxo, Seia, Seixal, Sintra e Vieira do Minho são os primeiros a integrar esta iniciativa, que consiste no desejo de uma cobertura integral de rede de fibra ótica em Portugal.

“Num total de mais de uma dezena de freguesias”, estão integradas neste projeto as freguesias de União das Freguesias de Beja (Beja); Pontével, Vale da Pedra e União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta (Cartaxo); Pinhanços e União de Santa Marinha e São Martinho (Seia); Corroios (Seixal); Rio de Mouro (Sintra); Louredo e União das Freguesias de Ventosa e Caves ( Vieira do Minho).

“Este é um projeto que pretendemos que cubra todo o país nos próximos anos”, afirmou o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, na apresentação do projeto, que decorreu hoje em Lisboa.

Na apresentação do “100% Fibra”, estiveram presentes os presidentes de câmara dos seis autarquias e alguns presidentes de câmara, bem como o presidente da Associação Nacional de Freguesias, Pedro Cegonha.

No uso da palavra, Pedro Cegonha frisou que este projeto representa “nada mais nada menos do que um direito humano”, numa alusão ao direito que cada ser humano – algo já sublinhado pela ONU: o direito a aceder a dados e à informação.

“O que estamos aqui a fazer é futuro”, acrescentou o presidente da ANAFRE.