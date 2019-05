Altice Portugal e RTP renovam por mais três anos acordo de transmissão dos canais da estação pública

A Altice Portugal firmou um novo acordo de distribuição com a RTP para poder transmitir os setes canais da estação pública por mais três anos, fez saber a empresa de telecomunicações esta sexta-feira, 10 de maio, em comunicado. Em causa está a transmissão da RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Memória, RTP Açores, RTP Madeira e RTP África.

Citado no comunicado, o CEO da Altice Portugal afirmou que “a renovação deste acordo é um marco” e que serve para consolidar “a qualidade da oferta” da Meo, detida pela Altice Portugal.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca salientou valorizar o serviço público prestado pela RTP e garantiu que a renovação deste acordo “garante a estabilidade no desenvolvimento da relação entre ambas as empresas”. O novo acordo lança também a possibilidade de criar “pontes para o desenvolvimento de projetos conjuntos no futuro” entre as duas entidades, a partir da continuidade da distribuição dos canais da estação pública.

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, por sua vez salientou que este novo acordo vai criar uma possibilidade de, “a médio prazo, desenvolver formas adicionais de distribuição dos conteúdos RTP nas plataformas Meo”, segundo o comunicado.