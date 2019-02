Altice Portugal vai falar com autarcas sobre a TDT

A Altice Portugal quer falar com os responsáveis políticos locais sobre a Televisão Digital Terrestre (TDT) e a possível não renovação da licença e, por isso, solicitou audiências à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e à Associação Nacional de Freguesias (Anafre), esta terça-feira.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca está em conflito com o regulador, a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), devido ao que já considerou serem tomadas de posição “infundadas e unilaterais”. Depois de se ter dirigido aos autarcas de 308 municípios, no início do mês de fevereiro, para recolher apoios políticos nas criticas à Anacom, a Altice Portugal quer, agora, “transmitir à Anafre e à ANMP o impacto que toda e qualquer medida regulatória tem para as empresas que operam” no setor das telecomunicações, segundo o comunicado enviado à redação.

Além da TDT, Alexandre Fonseca pretende falar sobre “o investimento que tem sido feito em fibra ótica em todo o país, incluindo em regiões de menor densidade populacional, o serviço universal de postos públicos e 118″. Tudo serviços num setor que a empresa considera viver “num contexto de falta de transparência regulatória e quando são desprovidos avaliação de impacto ou auscultação pública ou do setor”.