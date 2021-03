Altice registou mais de 1.400 pedidos de saídas voluntárias

A Altice recebeu mais de 1.400 pedidos para saídas voluntárias por parte dos seus trabalhadores, confirmou ao Jornal Económico (JE) fonte oficial da empresa esta segunda-feira, 22 de março.

Nesta nota, fonte da Altice revela que a adesão “esteve em linha com as expetativas da empresa” em relação à segunda fase do designado ‘Programa Pessoa’, acrescentando que se encontra a agora analisar os processos de candidaturas.

A notícia foi avançada inicialmente hoje pelo Jornal de Negócios e pelo Eco.

“A adesão à segunda fase do Programa Pessoa, que terminou na passada sexta-feira, esteve em linha com as expectativas da empresa, tendo registado mais de 1.400 candidaturas voluntárias por parte dos colaboradores. No atual momento, já iniciámos a fase de análise, decisão e comunicação internas”, indica a nota enviada ao Jornal Económico.

O ‘Programa Pessoa’ englobava pré-reformas, e rescisões amigáveis, sendo também solicitado para que a empresa fizesse também a modalidade de suspensão de contratos. A Altice conta atualmente com perto de oito mil trabalhadores diretos.