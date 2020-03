Apesar de ter acordos de parceria tecnológica com a Huawei e de ter protagonizado a assinatura de um protocolo ao mais alto nível entre China e Portugal, no final de 2018, a Altice Portugal não contará com a tecnológica chinesa no core da sua rede 5G, quando esta estiver disponível para uso comercial. “Não temos a Huawei no core [da rede]”, afirmou na quinta-feira o presidente executivo da empresa, Alexandre Fonseca, à comunicação social, à margem do evento que assinalou o quarto aniversário da Altice Labs, em Aveiro. A par da revelação, o líder da dona da Meo admitiu apostar num sistema da norte-americana Cisco. No entanto, a Altice vai continuar a usar equipamentos da Huawei na rede 5G.

Com a não inclusão da Huawei do núcleo da rede 5G da Altice Portugal, apesar de contar com a empresa chinesa para testar a quinta geração da rede móvel em Lisboa (e com a Ericsson em Aveiro), fica confirmado que a empresa criada por Ren Zhengfei em 1987 está fora do core das redes 5G das principais operadoras de telecomunicações portuguesas. A NOS revelou que não usa tecnologia da marca chinesa no core da sua rede durante uma conference call, relativa aos resultados de 2019, no final de fevereiro. Quanto à Vodafone Portugal, a aposta na Ericsson é clara e, por isso, também não deverá contar com a empresa chinesa no núcleo da sua rede 5G.

