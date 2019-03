Altice vem à Madeira falar sobre transformação digital das empresas

A PT Empresas – marca da Altice Portugal para o segmento empresarial – vai estar na Madeira, esta terça-feira, para abordar o processo de transformação digital das empresas, através do evento ‘Liderar a Mudança’, Altice vai estar na Madeira para abordar a transformação digital com as empresas.

O evento vai incluir sessões e workshops que vão aborda temas como: engagement digital, segurança, inovação no setor do turismo, sustentabilidade e tecnologias disruptivas.

A iniciativa organizada pela PT Empresas vai incluir ainda “uma zona de exposição” onde vão “decorrer demonstrações one to one de soluções da PT Empresas e de parceiros”, que vai reunir uma lista de empresas parceiras, que vão interagir com cliente e com a equipa de Business to Business da Altice Portugal.

A abertura do evento será feita por João Sousa, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal, pelas 10h00, e o encerramento por Jorge Sequeira, Diretor Comercial da PT Empresas, pelas 16h50.

O evento realiza-se no Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira.