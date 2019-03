A Altice está a negociar a venda da sua participação de 82,5% da Previsão, sociedade gestora dos fundos de pensões dos trabalhadores dos TLP, TDP e Marconi, no âmbito da sua estratégia de desinvestimento em áreas non-core, sabe o Jornal Económico. O processo já entrou na fase de propostas vinculativas e a Altice a selecionou o IIBG Holdings – instituição para negociações exclusivas. A operação necessitará de autorização da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e não terá implicações para os 11.200 beneficiários (dos quais 8.800 são pensionistas) dos fundos geridos pela Previsão.

O grupo IIBG tem sede no Bahrein. Recentemente comprou o Novo Banco Cabo Verde e está na fase final de aquisição do Banco Efisa, detido pela Parvalorem. Com a eventual compra da Previsão, este grupo sediado no Golfo Pérsico passará a operar em Portugal na gestão de fundos de pensões. A venda abrangerá a totalidade de capital da Previsão, uma vez que incluirá a participação minoritária atualmente detida pelo Grupo Patris (15,45%) e pela Allianz (2,5%).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.