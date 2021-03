Altri estuda colocação em bolsa da unidade de energias renováveis, com Manso Neto como CEO

A Altri SGPS está a estudar a colocação em bolsa da Greenvolt, a sua subsidiária de energias renováveis, que será liderada por João Manso Neto. De acordo com um comunicado divulgado no site da CMVM, o grupo de Paulo Fernandes mandatou a Vieira de Almeida (VdA) e o banco de investimento Lazard para estudar a admissão à cotação na Euronext Lisbon.

De acordo com o comunicado, o conselho de administração da Altri elegeu hoje o antigo presidente da EDP Renováveis (EDPR), João Manso Neto, como CEO da Greenvolt – Energias Renováveis S.A., que até recentemente tinha a denominação de Bioelétrica da Foz.

Adianta que a Greenvolt celebrou um contrato de consultoria com a sociedade de advogados Vieira de Almeida e o banco de investimento Lazard para “estudar a possibilidade de realizar uma operação que, sujeita às condições de mercado e nos termos habituais em situações similares, poderá culminar na admissão à negociação da totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt no mercado regulamentado”.

A Greenvolt, que é detida a 100% pela Altri, opera cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal com cerca de 97 MW de potência instalada e tem um “ambicioso projeto de expansão nacional e internacional”.

“Sob a liderança do Dr. João Manso Neto e com o profundo know-how e expertise que aportará ao negócio, a Greenvolt pretende consolidar a sua posição de liderança no plano nacional e afirmar-se como um player de referência a nível internacional no mercado das energias renováveis, não apenas a partir de biomassa florestal – segmento que continuará a ser o core business da sociedade, com inquestionáveis competências –, mas também através de modelos inovadores de energia solar e eólica”, adianta o grupo.

“O Dr. João Manso Neto tem um percurso profissional com mais 30 anos de relevante experiência de liderança e gestão global de negócios complexos, relacionados, em especial, com o setor energético, tendo desempenhado cargos de administração geral, estratégia e desenvolvimento de negócios”, refere ainda.

O “Expresso” noticiou ontem que Manso Neto – que deixou a administração da EDP no ano passado, juntamente com António Mexia, devido às acusações de que ambos são alvo – seria o novo presidente-executivo da subsidiária de energias da Altri. Para tal, Manso Neto abdicou do acordo de não-concorrência que assinou com a EDP e que lhe renderia uma compensação de 560 mil euros por ano até 2023.