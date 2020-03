Depois do sucesso do primeiro debate na Madeira, em que as inscrições superaram a capacidade do evento, o Madeira MUN (Model United Nations) vai voltar para colocar alunos do secundário discutir temas como o tráfico humano e a eutanásia.

Os eventos seguem o modelo de debate utilizado nas Nações Unidas em que os alunos vestem a pele de delegados para discutirem assuntos de interesse internacional.

A organização disse ao Económico Madeira que a segunda edição está prevista para dezembro, em que serão constituídos dois comités: um Comité de Direitos Humanos, com o tema “Tráfico humano, exploração e trabalho forçado”, e o outro comité será a Organização Mundial de Saúde, com o tema “ A legalidade e moralidade da morte medicamente assistida e da eutanásia”.

Na primeira edição do Madeira MUN o tema escolhido foi “A crise na Venezuela e o combate à pobreza”, no âmbito do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, realizada em dezembro do ano passado e que contou com a presença de 64 alunos de sete escolas diferentes.

