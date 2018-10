AM48: O porquê do sucesso de um promotor imobiliário

Nascida em plena crise do imobiliário, a AM48 teve a coragem e temeridade de enfrentar as dificuldades que subsistiam – descrença, letargia no mercado, falta de crédito bancário, ‘maldição’ lançada pela Troika e governantes da altura sobre os “malefícios” da construção e os promotores-especuladores…

O setor, vá-se lá saber porquê, havia-se tornado a ‘bruxa’ má da atividade económica e o bode expiatório da crise económica nacional.

Todo este negro panorama não conseguiu demover Alejandro Martins e os seus mais chegados colaboradores, não só de constituir uma nova empresa de promoção imobiliária, como saber aproveitar as oportunidades que as crises sempre geram. Afinal, os mais de 25 anos de experiência em promoção imobiliária e construção, davam aos promotores da AM48 “uma capacidade única de se mover rapidamente no mercado e obter melhores oportunidades antes dos outros intervenientes do mercado”.

E depois, Alexandro Martins, empreendedor intrépido, não era homem para ficar parado, não obstante as dificuldades que teve que superar com o seu anterior Grupo Imocom, envolvido no rolo dos empréstimos bancários, da crise da Banca, de uma estrutura demasiado pesada para suster os efeitos avassaladores de uma abissal quebra da procura e de baixa de preços… Não era ele um homem habituado a conduzir as suas viaturas 4×4, superando os perigos da velocidade, os choques de adrenalina e os riscos e perigos do Todo-O-Terreno?!

A AM48 nascia preparada para os novos desafios: uma estrutura ligeira, uma equipa coesa, uma filosofia de inovação e excelência patente no lema da empresa “Para Além do Óbvio”. Se a habitação se reduzisse à função, todas as casas seriam iguais, mas, para a AM48, a função é apenas o óbvio… afirma-se no sítio da empresa. Outro axioma basilar da nova promotora era – e continua a ser – aqueles que são os princípios-mestres da actividade imobiliária: Localização, Localização, Localização!

“A AM48 entrou no mercado com uma nova atitude e visão, procurando desafiar a oferta disponível, integrando inovação e qualidade em cada projeto desenvolvido”, refere João Ferreira, Director de Marketing e Vendas da empresa – “Estamos presentes em todas as fases de cada projeto, desde a idealização à concretização do mesmo”. “A AM48, neste curto espaço, tem já um ‘track record’ que nos orgulha”, acrescenta.

João Ferreira, também ele com mais de duas décadas como profissional no setor, traça-nos o percurso percorrido até aqui:

“Em 2010, após algum tempo de estudo e pesquisa sobre qual seria a estratégia a seguir por um promotor de capitais inteiramente nacionais, percebeu-se que se iniciava um novo ciclo na economia e no mercado imobiliário. Portugal, e Lisboa em particular, começavam a atrair a atenção de personalidades internacionais que queriam experimentar o ‘tipicismo’ e a qualidade de vida que um país no extremo da Europa tinha para oferecer. Verificámos que faltava oferta residencial de luxo para esse nicho de mercado”, adianta o gestor.

“Fomos pioneiros e os primeiros a dizer ao mercado que a Avenida da Liberdade poderia ser o novo ‘hub’ residencial de luxo de Lisboa. Com o Ópera Lx, no n.º 236 da principal avenida de Lisboa demonstrámos, antes de todos os outros, que estávamos certos”.

O sucesso de vendas que esse Ópera Lx conheceu viria a repetir-se noutros empreendimentos subsequentes promovidos pela AM48, casos do “Focus Lx”, na Av. António Augusto de Aguiar, e do Santa Joana, ambos com projetos arquitetónicos de Miguel Saraiva e Associados, o segundo dos quais vendido em projeto.

Atualmente, a AM48 tem dois novos empreendimentos em construção no centro histórico de Lisboa, o The Boulevard, nos Restauradores, e o The Promenade, na Av. 24 de Julho (ver caixas).

Sobre a atual situação por que passa o imobiliário, João Ferreira confia-nos: “Hoje em dia o mercado encontra-se num ciclo muito interessante e dinâmico mas – como todos os mercados jovens -, sofre ainda de algumas lacunas estruturais. Tem, no entanto, condições para continuar a crescer duma forma sustentada” – garante o gestor.

Sobre as repercussões que o surgimento de novos promotores, nacionais e muitos estrangeiros, trouxeram ao mercado imobiliário João Ferreira refere: “ Os novos agentes, principalmente a banca e os ‘players’ internacionais que entraram, aportaram novos procedimentos e mais profissionalismo, tornando o mercado muito dinâmico, ainda que com os naturais exageros de “asking prices” e alguma desadaptação à realidade local nalguns casos…”.

“A AM48 – adianta – continua a posicionar-se como um promotor visionário, no bom sentido, constantemente à procura de oportunidades em localizações ‘prime’ para o residencial de luxo mas também muito atenta às novas tendências de procura e oferta deficitária que um mercado que esteve estagnado durante anos vai evidenciando”.