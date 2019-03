Amanhã há ‘Jogo Económico’. Miguel Oliveira acelera Moto GP em Portugal já em 2022

O ano de 2019 pode ser uma excelente ‘janela de oportunidade’ para o motociclismo português: pela primeira vez, Portugal tem um piloto a correr entre os ‘ases’ do Moto GP (Miguel Oliveira) e desde dezembro de 2018, a Federação Internacional de Motociclismo é liderada por um português: Jorge Pessanha Viegas.

Jorge Pessanha Viegas estará em estúdio, esta sexta-feira às 20h00, para debater as possibilidades que estão a ser criadas para o desenvolvimento do motociclismo em Portugal e para o devido reconhecimento do talento nacional a nível internacional nas diversas modalidades que compreende o motociclismo.

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo junta-se aos comentadores residentes, Luís Miguel Henrique e João Marcelino, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, para debater ainda as possibilidades que se criam com a candidatura de Portimão para receber os melhores pilotos de Moto GP daqui a três anos, em 2022.

Nas perguntas dos leitores, João Marcelino e Luís Miguel Henrique falam sobre a dificuldade que FC Porto e SL Benfica estão a sentir para renovar com três dos melhores jogadores a atuar em Portugal: Herrera, Brahimi e Samaris.

Entretanto, se perdeu a última edição do Jogo Económico, veja o debate sobre como devem os clubes lidar com as claques, programa que contou com a presença do investigador Daniel Seabra: