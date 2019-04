Amanhã há ‘Jogo Económico’. Vender ou manter Bruno Fernandes? A pergunta de 100 milhões de euros

Vender Bruno Fernandes ou construir uma equipa competitiva com o melhor jogador da equipa como estrela? O Sporting está a preparar a próxima época e o dilema passa pelo camisola oito. Como podem os ‘leões’ gerir este dossier? Jaime Mourão-Ferreira, publicitário e conhecido sócio e adepto sportinguista, vem ao ‘Jogo Económico’ para debater como devem os ‘verde e brancos’ gerir o mais importante ativo da equipa de futebol.

Jaime Mourão-Ferreira junta-se assim a João Marcelino e Luís Miguel Henrique no painel do ‘Jogo Económico’, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho.

Nas perguntas dos leitores, os comentadores irão analisar como pode ser explorada a solução do ‘naming’ para o Estádio Alvalade XXI.

Entretanto, se perdeu a última edição do programa, veja aqui quais as histórias interessantes sobre o futebol português, numa edição que contou com a presença do jornalista Luís Aguilar, autor da biografia de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting: