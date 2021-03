Amazon expande oferta de serviços de saúde a outras empresas

A Amazon anunciou que vai expandir a oferta dos seus serviços de saúde virtuais para outros empregadores do estado de Washington e para os seus próprios funcionários ainda durante no verão deste ano, disse a empresa num comunicado consultado pela “Reuters”.

Testado em setembro de 2019 para funcionários próximos à sede em Seattle, o “Amazon Care” permite que os funcionários façam videochamadas com médicos para diagnósticos e encaminhamentos. Também facilita ligações domiciliares e entrega de medicamentos em Seattle – um benefício não virtual que a Amazon disse que também estaria disponível em Washington e Baltimore nos próximos meses.

A mudança revela como o segundo maior empregador privado dos Estados Unidos está a investir na área de saúde, a mais recente indústria onde pretende entrar depois do retalho, tecnologia empresarial e Hollywood.

A Amazon a entregar medicamentos prescritos através de uma farmácia online que lançou no ano passado e antes trabalhou com a Berkshire Hathaway e JPMorgan Chase & Co na redução dos custos de atendimento num empreendimento agora extinto chamado ‘Haven’.

O manual da Amazon para oferecer assistência médica interna e depois para outros empregadores lembra como a empresa construiu centros de data para satisfazer as suas próprias necessidades, antes de abrir a mesma infraestrutura para startups no que se tornou o seu negócio de computação em nuvem.

Kristen Helton, diretora da Amazon Care, disse que o serviço cresceu durante a pandemia Covid-19 e o período de teletrabalho, mas que a oportunidade vai muito além disso. “A medicina virtual é absolutamente parte do futuro na forma como os cuidados de saúde são prestados”, disse Helton, em entrevista.

As empresas podem contratar a Amazon Care, oferecer o serviço como um benefício no local de trabalho e subsidiar os custos de saúde para os funcionários, disse a Amazon. Ainda assim, a gigante do retalho não revelou os termos financeiros.

Helton disse que o Amazon Care é um complemento para alguns pacientes, uma forma de obter ajuda rapidamente após o expediente. Mas para outras pessoas sem um médico regular, está a tornar-se cada vez mais importante.