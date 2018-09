Amazon Web Services abre escritório em Portugal

Ler mais

A Amazon Web Services (AWS) anunciou hoje a abertura do seu primeiro escritório em Lisboa, Portugal. O novo escritório aumenta a presença directa da AWS na Europa para 19 países – incluindo quatro regiões e 12 zonas de disponibilidade, estando ainda prevista outra região da AWS e mais três zonas de disponibilidade na Suécia ainda em 2018.

A AWS fornece serviços de computing, armazenamento, redes, bases de dados e outros, incluindo soluções de inteligência artificial e machine learning, em modalidade on-demand e pay-as-you-go.

As equipas da AWS, compostas por gestores de conta, gestores de parceiros, arquitectos de soluções e muitos outros profissionais estão já a apoiar os clientes portugueses a executar os mais diversos trabalhos em diferentes áreas, desde os ambientes de desenvolvimento e teste a análise de Big Data, mobile, Web e social media, aplicações de negócio empresariais, Internet of Things (IoT) e workloads críticos.

“Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro escritório AWS em Portugal”, afirmou Miguel Alava, Director da AWS para o Sul da Europa.

“A decisão de abrir oficialmente um escritório em Lisboa surge no seguimento de muitos anos a apoiar os clientes do país na sua adopção da cloud. Temos vindo a denotar um interesse real por parte das empresas em Portugal, que pretendem arrancar com a AWS para inovar, reduzir os seus custos de TI e fazer crescer as suas organizações em todo o mundo. Estamos ansiosos por promover o pioneirismo do país ao lado dos nossos clientes, ajudando-os a acelerar a sua transformação digital e a fornecer novos e inovadores produtos e serviços”.