American Airlines cancela 90 voos por dia graças a problemas com o Boeing 737

A American Airlines afirmou, em comunicado, que está a “cancelar cerca de 90 voos por dia” graças à ordem de aterragem de todos os Boeing 737 Max 8, uma medida de emergência implementada pela Administração Federal de Aviação, depois de terem caído dois destes aviões comerciais no espaço de seis meses. Em causa deverá ter estado uma falha do software anti-queda do modelo 737 Max 8.

Com cerca de 24 Boeing 737 Max 8 na sua frota, a maior companhia aérea americana viu-se obrigada a cancelar todos os voos a bordo deste modelo, que está agora proibido de voar, e anuncia que “vai estender o cancelamento até 24 de abril”. A companhia aérea explica que a decisão foi tomada “para dar mais segurança aos nossos clientes” e garante que a empresa “está a trabalhar para diminuir o impacto dos cancelamentos ao menor número de clientes possível” e mostra-se flexível em relação às políticas de reagendamento de voos.

Quando foi anunciada a ordem de aterragem, a empresa usava os Boeing 737 Max 8 em cerca de 85 dos seus 6700 voos por diários.