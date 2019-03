American Airlines e Delta Air Lines alvos de multas nos EUA

As companhias aéreas American Airlines e Delta Air Lines Inc. foram multadas por violarem regras federais que causam longos atrasos nas pistas dos aeroportos dos Estados Unidos da América, declarou o Departamento de Transportes esta quinta-feira.

De acordo com o jornal ‘Business Insider’, a American Airlines foi multada em um milhão de dólares (879 mil euros) e a Delta Air Lines Inc em 750 mil dólares (659 mil euros).

Todas as companhias aéreas estão proibidas de reter os voos domésticos na pista por um tempo superior a três horas e os voos internacionais durante mais de quatro horas, sem que os passageiros tenham oportunidade de desembarcar.

Da multa aplicada à companhia American Airlines, 450 mil dólares (o equivalente a mais de 395 mil euros) são para a compensação dos passageiros. O departamento de transportes dos Estados Unidos da América registou 13 atrasos em asfalto desde dezembro de 2015, e culpou a “má administração do portão” por dois voos atrasados. À Delta Air Lines também foram creditados 450 mil dólares para compensar passageiros e para estabelecerem um centro de dados de backup e um sistema automatizado de orientação de estacionamento das aeronaves.

As companhias concordaram em pagar as multas. A Delta Airlines afirmou que já tinham pago aos clientes compensações monetárias, milhas e vouchers para futuras viagens. “A Delta gastou milhões [de dólares] ao investir em novas tecnologias de forma a aumentar a eficiência da movimentação de aeronaves durante operações irregulares e aumentar a capacidade no aeroporto internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson” garante a empresa.

A companhia American Airlines afirmou que os atrasos deveram-se a “fenómenos excecionais de mau tempo”. Assim, a empresa aérea garantiu que “colocou em prática os procedimentos necessários para acomodar os nossos clientes quando ocorreram as tempestades”. A companhia norte-americana defendeu-se perante o departamento ao dizer que investiu mais de cinco milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros) em capital adicional, como carrinhas, escadas aéreas e camiões de lavagem, de forma a resolver os atrasos na pista.

O departamento de transportes norte-americano registou 12 atrasos em pista na Delta Airlines, desde 2017, e garantiu que os passageiros, de sete voos diferentes, ficaram retidos nos aviões durante diversas horas por não existir “segurança ou controlo do tráfego aéreo”.

A companhia Delta Air Lines já investiu mais de 250 milhões de dólares (mais de 221 milhões de euros) para a criação de um centro de dados para realizar o backup de aplicações essenciais, caso se verifique problemas no principal centro de dados. A mesma companhia também gastou 12,4 milhões de dólares (mais de 10,9 milhões de euros) no estacionamento automático de aeronaves, além da compra de 20 camiões que reforcem as atividades já praticadas.