Americana Panattoni entra no mercado português com dois projetos logísticos em Lisboa

A empresa norte-americana Panattoni prepara-se para fazer a sua estreia no mercado português através da construção de dois projetos na área da logística na região de Lisboa, informa esta sexta-feira, 5 de março, o portal espanhol “Eje Prime”.

Com sede na Califórnia e fundado há 30 anos, o grupo tem 190 milhões de euros para investir em dozes projetos logístico-industriais nos mercados de Espanha e Portugal. Gustavo Cardozo, diretor geral da Panattoni para a Espanha e Portugal indica ao “Eje Prime” que nos próximos dois anos o objetivo passa por colocar na Península Ibérica perto de 500 mil m2.

Dos dozes projetos, seis já se encontram em fase de construção e desenvolvimento, enquanto os outros seis encontram-se em diferentes fases antes da sua assinatura final. Em Torija (Guadalajara) a Panattoni está investir 15 milhões na construção do Panattoni Park Madrid Este, que terá 28,4 mil m2 e será entregue à Leroy Merlin no segundo semestre.

Para 2021, está prevista a entrega do Panattoni Park Valencia, com 20 mil m2 e um investimento de 16 milhões de euros no Panattoni Park Barcelona com 18 mil m2. O grupo está a negociar a compra de um terreno para outros seis empreendimentos em Madrid, Saragoça, Sevilha, Barcelona e Lisboa, onde terá dois complexos.

“São projetos de longo prazo e de risco, embora acreditemos que sejam necessários devido à grande procura insatisfeita que existe atualmente e também pela necessidade de renovação de infraestruturas obsoletas”, refere Gustavo Cardozo.

A Panattoni entrou no mercado europeu há quinze anos e conta com escritórios na Polónia, Reino Unido, República Checa, Eslováquia, Luxemburgo, Alemanha, Holanda e, desde o ano passado, Espanha. Os projetos já desenvolvidos na Europa totalizam mais de 9,6 milhões de m2.