Ana Botín aproveita o impacto do coronavírus para reforçar no Santander

A presidente do Santander, Ana Botín, adquiriu nos passados dias 27 e 28 de fevereiro mais um milhão de ações do banco espanhol que tem em Portugal o Santander Totta. Nesta ocasião, desembolsou mais de 3,3 milhões de euros e é a quarta compra que realiza desde outubro.

Ana Botín comprou em 27 de fevereiro 500.000 títulos a um preço médio de 3,39 euros, e no dia seguinte adquiriu outros 500.000 a um preço médio de 3,26 euros, de acordo com as informações publicadas pelo Expansión que calcula um investimento médio por ação de 3,32 euros, o que se traduz num investimento de 3,32 milhões.

A chairwoman do banco adquiriu os títulos no mercado de ações em plena tempestade do coronavírus. Na semana passada, o Ibex teve a pior semana desde o início de maio de 2010, caindo mais de 11,8%. O Santander perdeu mais de 12% em cinco dias. O título do banco espanhol está a ser negociado perto do seu nível mais baixo desde o final de agosto de 2016.

A banqueira já tinha reforçado no banco comprando o mesmo número de ações há apenas um mês. A notícia foi avançada pelo jornal Expansión.

Esta é a quarta compra feita por Ana Botín nos últimos quatro meses.

No Relatório de Governance Corporativa, a participação total de Ana Patrícia Botín no final de 2019 no Santander totalizava 25,65 milhões de ações.

Ana Botín foi considerada, em setembro passado, a mulher mais poderosa do mundo pela revista “Fortune”.

A presidente executiva do banco espanhol Santander esteve em Lisboa há um par de semanas para presidir à reunião da alta direção e os cerca de 40 líderes dos países onde opera o grupo.

Ana Botín assumiu a liderança do Santander desde a morte do seu paí, Emílio Botín, em 2014.

O grupo Santander liderado por Ana Patrícia Botín assumiu entretanto o controlo da totalidade do capital da entidade que integra as subsidiárias Allianz Popular Vida, Allianz Popular Pensiones e Allianz Popular Asset Management, noticiou o jornal Expansión.