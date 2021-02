Ana Botín eleita presidente da European Banking Federation

A Presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, Ana Patrício Botín, acaba de ser eleita presidente da European Banking Federation (EBF), por unanimidade, substituindo Jean Pierre Mustier, que ao deixar a presidência do banco italiano Unicredit, demitiu-se também da presidência da associação bancária europeia, revelou fonte ao Jornal Económico.

A nomeação de Ana Botín é para um mandato de dois anos.

A informação é confirmada por comunicado que está publicado no site da EBF.

A Federação Bancária Europeia (EBF) é uma associação do sector bancário que representa 32 associações bancárias nacionais nos países da União Europeia e da EFTA. Representa mais de 3.500 bancos e cerca de dois milhões de bancários. A Associação Portuguesa de Bancos faz parte da Federação Bancária Europeia (European Banking Federation-EBF).

A EBF é a voz do setor bancário europeu em todos os debates regulamentares a nível europeu e global.

Ana Botín diz no comunicado da EBF que está “ansiosa por servir como Presidente da EBF naquele que será um período crucial para a Europa, e agradeço a Jean-Pierre pela sua liderança. Os bancos têm desempenhado um papel de vital importância na resposta à pandemia e, trabalhando em conjunto com os membros da EBF e a equipe executiva da EBF, continuaremos a apoiar a recuperação económica ”.

Ana Botín foi nomeada Presidente Executiva do Santander em 2014, tendo sido anteriormente CEO do Santander UK (2010-2014) e Presidente Executiva do Banesto (2002-2010). Ingressou no Santander depois de trabalhar no JP Morgan em Nova York. É membro do conselho da Coca-Cola Company e faz parte do conselho consultivo do Massachusetts Institute of Technology (MIT). É filha de Emílio Botín maior acionista do banco.