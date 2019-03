Ana Gomes no ‘Jogo Económico’: Rui Pinto é ameaça ou oportunidade para o futebol português?

O português Rui Pinto está no centro de um ‘furacão’ onde se misturam alegados crimes de acesso ilegítimo e acesso a informação confidencial que pode ajudar as autoridades a desvendar crimes, por exemplo, de índole fiscal. Como vai a justiça portuguesa lidar com um caso que transcende, e de que maneira, as fronteiras nacionais?

O caso Rui Pinto vai ser o tema do programa ‘Jogo Económico’ esta sexta-feira, às 20h00, e para discutir todas as repercussões deste caso para a justiça e para o futebol vamos contar com a presença da eurodeputada Ana Gomes, uma voz que se tem colocado ao lado do informático português.

Como sempre, João Marcelino e Luís Miguel Henrique estarão em estúdio, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, para comentar o assunto em todas as suas vertentes: como é que a justiça portuguesa, que foi chamada a pronunciar-se sobre o caso ‘e-toupeira’, vai lidar com alguém que pode, potencialmente, ter em sua posse informação comprometedora para os clubes em Portugal.

Se perdeu o programa da semana passada, veja quais as expectativas de ter, em breve, uma prova de Moto GP em Portugal: