ANA integra grupo de trabalho que estuda problemas da operação aérea da Madeira

A ANA – Aeroportos de Portugal passa a integrar o grupo de trabalho que tem como função estudar os problemas da operação aérea da Madeira, conforme indica um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O grupo de trabalho foi criado a 15 de dezembro, com uma duração prevista de seis meses, que poderiam ser prolongados por mais seis meses.

Este grupo de trabalho já integra: Frederico Pinheiro, adjunto do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, por João Brilhante e, em substituição, o Dr. Vítor Oliveira Martins, técnico especialista e adjunto do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.

Do grupo consta ainda um representante do Governo da Região Autónoma da Madeira; um representante da Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal, E. P. E.; um representante da ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil; um representante da Câmara Municipal de Santa Cruz; e um representante da Câmara Municipal de Porto Santo, conforme definiu despacho de dezembro, publicado em Diário da República.

Entre os objetivos definidos para este grupo de trabalho está a identificação dos “principais constrangimentos da operação aeroportuária no arquipélago da Madeira, relacionados com os ventos e a implicação que têm na operação aeroportuária”; a identificação de “possíveis soluções, técnica e economicamente viáveis, para o que elaborará um relatório que sirva de base para a resolução dos problemas identificados”, sendo que a solução deverá integra preferencialmente as infraestruturas e recursos regionais.