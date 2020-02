Anacom fixa em 237,9 milhões de euros valor total inicial do leilão do 5G

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) fixou em 237,9 milhões de euros o preço de reserva (valor total) das faixas que vão ser colocadas em leilão para atribuição do espetro da quinta geração da rede móvel, foi esta segunda-feira anunciado pelo regulador, em conferência de imprensa, em Lisboa.

João Cadete de Matos justifica o valor do leilão pela necessidade de “tornar atrativo a participação do leilão” para as empresas de telecomunicações.

As principais faixas em leilão, que deverá iniciar-se em abril e decorrer até junho, são as dos 700 MHz e dos 3,6 GHz. Quanto aos 700 MHz, haverá seis lotes de 2×5 MHZ em leilão com um preço de entrada de 19,20 milhões de euros por lote. Já quanto às faixas dos 3,6 GHz o preço de licitação inicial será de 1,23 milhões de euros por lote.

“Os preços foram fixados tendo como referência a média dos preços de reserva dos leilões já realizados na Europa, desde 2018”, indicou João Cadete de Matos na apresentação da proposta de regulamento da Anacom para o leilão do 5G.

Os preços foram ajustados, “considerando a população existente em Portugal, as paridade do poder de compra e a duração dos direitos de utilização de frequências (licenças 5G)”.

