Análise Técnica. Coimbra Business School debate principais estratégias. Veja em direto

A Coimbra Business School e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, em parceria com o “Jornal Económico”, organiza esta sexta-feira o seminário “Principais estratégias e instrumentos utilizados na Análise Técnica – exemplos de análise prática em real-time”, que irá ter lugar no anfiteatro Maia Gomes.

Este seminário irá contar com as intervenções dos seguintes oradores: Pedro Costa, presidente da ISCAC Coimbra Business School | Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra; Elisabete Neves, diretora do Mestrado | Análise Financeira; Marco Silva, consultor ActivTrades e Mário Martins, membro da direção | ActivTrades Brasil.