André Ventura: “Estamos a caminhar a passos largos para o precipício”

O presidente e deputado único do Chega, André Ventura, criticou a gestão da pandemia pelo Executivo de António Costa, dizendo que “estamos a caminhar a passos largos para o precipício” devido ao impacto que as medidas de restrição estão a ter na economia nacional.

Em declarações a jornalistas, depois de uma audiência com o Presidente da República e de ter participado na 15.ª sessão de apresentação da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, num e noutros caso por videoconferência, Ventura disse que “se o Governo não perceber isto a tempo quando quiser remediar poderá ser demasiado tarde”.

André Ventura aproveitou a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa para defender a “reabertura de forma progressiva” do ensino presencial, mas também do pequeno comércio, da hotelaria e da restauração.

No que à vacinação contra a Covid-19, o líder demissionário do Chega – mas que se vai voltar a apresentar a votos em eleições internas marcadas para 6 de março – considera que a estratégia do Governo falhou e apontou “fraqueza na posição contratual” de Portugal em relação a outros países europeus no que toca às falhas de fornecimento das farmacêuticas.