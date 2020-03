Angela Merkel: “Cerca de 60 a 70% dos alemães ficarão infetados com o coronavírus”

As duas instituições (que contribuem com aproximadamente 45 milhões de euros) e a Mastercard (que investiu perto de 21 milhões de euros do seu fundo de impacto) reunirão esforços, inclusive com empresas bioquímicas, para aumentar a I&D para a cura dos pacientes infetados com este surto, o que envolve tanto o recurso a novos medicamentos como a utilização de produtos biológicos ou o reaproveitamento de produtos existentes.