Ângelo Paupério na administração da Sonae Capital

A Sonae Capital informou esta quarta-feira o mercado de que, em assembleia geral extraordinária de acionistas, realizada hoje, foi deliberado eleger Ângelo Paupério para integrar os lugares em aberto no conselho de administração.

Esta eleição surge na sequência da decisão de alargamento do número de membros de nove para dez.

Ângelo Paupério foi co-CEO da Sonae SGPS.

Foi a Efanor, o maior acionista da Sonae Capital, com 62,78%, que propôs Ângelo Paupério para a administração da empresa, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no início de novembro.

“Condicionada à aprovação das propostas apresentadas nos pontos anteriores, propõe-se que seja eleito para integrar o Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2018-2020), o senhor engenheiro Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério por considerar, com base nos requisitos definidos pela sociedade, que este possui o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequada à função a desempenhar”, podia ler-se na mesma nota, enviada pela Efanor ao presidente da mesa da assembleia-geral da Sonae Capital.