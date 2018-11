Angola dita regras para importação de 54 produtos

Uma lista de 54 produtos sobre os quais incidem medidas para acelerar a substituição de importações, foi apresentada nesta segunda-feira, em Luanda, numa iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento.

Durante a para apresentação do Portal de Divulgação da Prodgoução Nacional, o secretário de Estado para Economia, Sérgio Santos, disse que os produtos passam a existir novas regras para a importação com vista a dar prioridade à produção interna.

Explicou que o empresário que queira importar um dos 54 produtos existentes na lista com destaque (farinha de trigo, abacaxi, açúcar, água de mesa, feijão, ovos, óleo, cebola, sal, cimento) pode faze-lo desde que observe duas condições, sendo a primeira a não existência da produção interna suficiente e a segunda o importador demonstrar ter um contrato firmado com produtores nacionais para compra dos produtos que pretende importar.

Segundo o responsável, as medidas visam auxiliar os micro pequenos, empreendedores, os pequenos produtores, para terem garantida a venda dos seus produtos e também a venda futura daqueles que venham a investir.

“Não se trata de proibir ou impedir as importações destes produtos, simplesmente será dada prioridade ao acesso à produção interna. Como sabemos a produção destes produtos e de outros ainda têm uma oferta deficiente, durante alguns anos teremos de importar estes produtos”, disse.

Com essa medida, o Executivo pretende aumentar a atratividade do mercado angolano, pois estas acções estão em linha com a promoção do investimento privado nacional e estrangeiro.

Entretanto, Sérgio Santos disse que o Executivo quer reverter a tendência actual de importação de farinha, por haver capacidade interna no país de mais de 500 mil toneladas/ano. “Não é aceitável importar a farinha de trigo, temos de dar espaço às nossas moageiras de colocarem no mercado a farinha de trigo”, concluiu.