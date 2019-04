Angola é o segundo país africano a receber o Fórum Mundial de Turismo

O “World Tourism Forum Angola 2019” abordará descobertas no setor do turismo, que serão discutidos a nível internacional, para que seja compartilhada a visão do turismo mundial com os profissionais de cada país, e contribuir na economia de cada país.

A Ministra do Turismo de Angola, Ângela Bragança, realçou esta semana em conferência de imprensa a importância da promoção e divulgação do Turismo Nacional.

A ministra falou ao lado do representante do Fórum durante apresentação do Fórum Mundial do Turismo Angola, que irá acontecer em Luanda de 23 a 25 de Maio.

O objetivo da organização e do Executivo angolano é que o “World Tourism Fórum” consiga reunir entidades de relevo do setor e, todas aquelas forças que, direta ou indiretamente contribuem para o alavancar do turismo interno.

“Não se trata apenas de um fórum, mas uma porta que se abre para a atracção de investimentos para o país, através do Turismo. Contudo, somos todos chamados a dar o nosso melhor e nos tornarmos embaixadores”, referiu.

Sob patrocínio do Presidente Angolano João Lourenço, que será também um dos oradores do evento, a conferência terá lugar em Luanda, capital de Angola. A primeira edição realizada na África aconteceu em Ghana em 2017.