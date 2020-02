O novo presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Virgílio Lima, garantiu ao Jornal Económico que a PwC não tem qualquer conclusão sobre o valor do banco no balanço da associação, nem sobre as imparidades a constituir. Assegurou que a a apresentação de contas será até ao fim de março e disse ainda que não tenciona vender uma participação nas seguradoras.