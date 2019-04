Anote na agenda. Conferências que as sociedades organizam esta semana

Terça-feira (9 de abril)

A Associação de Energias Renováveis (APREN) e a sociedade de advogados Telles organizam em parceria a conferência “O Desafio da Transição Energética”. Em debate estarão as tendências do mercado Energético, a descentralização, o prosumer público, o modelo de mercado e soluções de financiamento. O evento realiza-se esta terça-feira (9 de abril) no Altis Grand Hotel, em Lisboa.

Na lista de oradores estão: Pedro Amaral Jorge (presidente da APREN), os advogados Ivone Rocha e Bruno Azevedo Rodrigues, Artur Trindade (presidente do OMIP), Jorge Vasconcelos (presidente da NEWES), Vicente Ibor (presidente da Federação Europeia de Direito da Energia), Maria João Rodrigues (Lisboa Enova), Rui Pimenta (Agência de Energia do Porto), Maria José Espírito Santo (subdiretora da Geral de Energia e Geologia), Paulo Magro da Luz (administrador da Quadrantis Capital), Pedro Norton de Matos (CEO da Finerge), Filinto Martins (CIO SmartEnergy) e Miguel Guiomar (Haitong).

Quinta-feira (11 de abril)

A Viera de Almeida (VdA) vai promover, no auditório da sociedade, em Lisboa, uma conferência sobre Direito da Concorrência na qual estará presente a presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), Margarida Matos Rosa. Os painéis terão os seguintes temas: “Preços, descontos e discriminação”; Restrições verticais: preços, quantidades, qualidades e territórios” e “Restrições de acesso: recusa de acesso a fatores de produção, acordos de acesso, concorrência”.

A audiência poderá ouvir na quinta-feira (11 de abril) as intervenções de oradores como: Ricardo Gonçalves (professor da Católica Porto Business School), Nuno Ruiz, Ricardo Junqueiro e Miguel Mendes Pereira (advogados); Pedro Caro de Sousa (professor de Oxford e Reading); Miguel Moura e Silva (professor da Faculdade de Direito de Lisboa); Nuno Alvim (RBB Economics).

Sexta-feira (12 de abril)

Para celebrar a sua primeira década de vida, o Círculo dos Advogados Portugueses do Direito da Concorrência (CAPDC) realiza um encontro na sexta-feira e no sábado (12 e 13 de abril), na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Em cima da mesa estará, por exemplo, interação desta área com outras áreas do Direito, nomeadamente a Propriedade Intelectual ou Tecnologia, Media e Telecomunicações.

A conferência, que conta com o apoio do Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal, terá a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, da presidente da AdC, Margarida Matos Rosa, da juíza portuguesa do Tribunal Geral da União Europeia Maria José Costeira e de dois juízes do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Marta Campos e Sérgio Martins de Sousa). Carlos Pinto Correia, Margarida Rosado Fonseca, Gonçalo Machado Borges, Miguel Moura e Silva, Sofia Oliveira Pais e Steffen Hoernig também estarão no evento.