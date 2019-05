A Antas da Cunha ECIJA, sociedade de advogados internacional que presta serviços integrados com foco no direito digital e originalmente criada em 2006, acaba de anunciar a abertura do seu escritório no Porto. Com o objetivo de apoiar a atividade dos seus clientes no norte de Portugal, e seguindo a estratégia de proximidade com um serviço personalizado, o novo escritório tem inicialmente uma equipa de três associados, mas está já preparado pra absorver futuros aumentos de dimensão, que deverão acontecer ainda este ano.

“O Porto é cada vez mais um cluster tecnológico, atraindo talento altamente qualificado e muitos grupos empresariais nacionais e internacionais, sobretudo na área das tecnologias da informação. Neste contexto, e também porque já contamos com vários clientes com presença no norte do país, e sendo a Antas da Cunha ECIJA um escritório full-service a nível internacional, a presença no Porto não só faz todo o sentido como também faz parte da nossa estratégia de crescimento”, referiu ao Jornal Económico Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha ECIJA.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.