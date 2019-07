Antes de assinar leia sempre as cláusulas do contrato, recomenda Deco

Sabe o custo da sua assinatura?

No momento em que tanto se discute a importância e o valor dos nossos dados pessoais, o consumidor precisa de conhecer o real peso da sua assinatura, sobretudo na celebração de novos contratos.

Se vai celebrar ou renovar um contrato, seja ele de serviços essenciais ou serviços bancários, tais como empréstimos ou subscrição de algum produto financeiro, deve ter sempre presente que a sua assinatura vale ouro!

Consumidor prevenido vale por dois:

Antes de assinar um documento, leia sempre, e calmamente, as cláusulas do contrato e, caso surjam dúvidas, peça apoio ao técnico, a um familiar, amigo, ou à DECO.

Tenha consciência de que ao assinar um documento ou contrato está a comprometer-se com o cumprimento de todos os deveres que aí se encontram previstos. Em termos muito práticos, poderá estar a dar consentimento a um contrato que só lhe trará dificuldades e “amargos de boca”.

Fuja de telefonemas que oferecem prémios e de vendedores que insistentemente batem à sua porta a vender serviços, com preços, tarifas que são sempre demasiado bons para serem verdade.

Contrate apenas o que pretende. Não vá em conversas, não se deixe impressionar e caso queira mesmo assinar esse contrato, informe-se bem dos seus direitos.

Procure-nos em: DECO MADEIRA está à sua espera na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt