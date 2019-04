O gigante Publicis aposta tudo no digital. É por isso que o terceiro maior grupo de comunicação a nível mundial, sediado na Europa e com 40 anos de presença em Portugal, está a acelerar a revolução que iniciou há mais de uma década, centrando agora a sua atividade no desenvolvimento tecnológico e na transformação digital. Anthony Gibson, CEO da Publicis Portugal, explicou ao Jornal Económico que “62% da faturação do grupo já vem da tecnologia e do digital, algo que nunca se imaginaria há 15 anos”.

