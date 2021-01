António Costa agradece apoio do Governo Regional da Madeira no acolhimento de doentes Covid

O primeiro-ministro António Costa agradeceu esta sexta-feira, via Twitter, o apoio fornecido pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira no acolhimento de doentes Covid, realçando que contactou telefonicamente Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

Telefonei ao presidente do Governo Regional da Madeira agradecendo o apoio do Serviço Regional de Saúde da Madeira para o acolhimento de doentes do continente em unidades de cuidados intensivos. — António Costa (@antoniocostapm) January 29, 2021

A Madeira vai receber três doentes internados em território continental. A transferência é realizada esta sexta-feira. Dois doentes estavam internados em Cuidados Intensivos, no Hospital Beatriz Ângelo e um no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, confirmou o Governo da República.

“Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias, num processo que assenta numa estreita articulação entre os Serviços de Medicina Intensiva envolvidos e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva (CARNMI) o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)”, explica o Governo.